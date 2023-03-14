«مجلس الأمن» يعقد اجتماعا بطلب روسي لبحث مسألة «روسوفوبيا» اليوم

يعقد «مجلس الأمن الدولي»، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بطلب روسي لبحث مسألة «روسوفوبيا» أو «رهاب الروس» في أوكرانيا والغرب باعتبارها عاملا يعيق البحث عن حلول طويلة الأجل ومستدامة للأزمة الأوكرانية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع المجري كريشتوف سالاي بوبروفنيتسكي، أنه لوقف الأزمة الأوكرانية، من الضروري أن تكون هناك مفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، محذرا من انجرار أوروبا إلى الأزمة الأوكرانية أكثر فأكثر.

سوليفان: «واشنطن» كانت تشجع الرئيس الصيني على التواصل مع زيلنيسكي

ورجح بوبروفنيتسكي، إرسال الدول الأوروبية قوات إلى هناك إن استمرت في نهجها هذا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك: «سنواصل تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا»، وفقا لمت ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال لقاء صحفي على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، أن «واشنطن» كانت تشجع الرئيس الصيني، «شي جين بينج» على التواصل مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، لاعتقاد الولايات المتحدة بأن بكين عليها سماع منظور «كييف» وليس فقط وجهة النظر الروسية بشأن الأزمة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

بوريل: الأزمة الأوكرانية تحدٍ خطير يواجه العالم

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، إن الأزمة الأوكرانية، تحدٍ خطير يواجه العالم بأسره، مضيفا في تصريح لـ«تليفزيون الجزائر»، عقب لقائه مع الرئيس عبد المجيد تبون، إن التكتل يتطلع إلى أن تلقي الجزائر بثقلها في إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

اقتصاديا، ناقش وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، وفدا من شركة «روساتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية، بقيادة نائب المدير العام، مدير التعاون الدولي بوريس أرسييف،علاقات التعاون بين الوزارة، والشركة، في مجال الطاقة النووية وموضوعات متعلقة بتطوير التعاون في مجال استخدام التكنولوجيا النووية في الطب وإنتاج النظائر المشعة في الجزائر.