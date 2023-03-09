الإقامة الدائمة لأسرة هندية بأستراليا بعد منعها بسبب طفلها المصاب بمتلازمة داون

أعلنت أستراليا موافقتها على السماح لأسرة هندية بالبقاء في البلاد، وذلك عقب منعها بسبب طفلها المصاب بمتلازمة داون، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية بريطانية.

حملة دفاع عن الأسرة الهندية في أستراليا

من جانبه، قال وزير الهجرة الإسترالي، إن أستراليا وافقت على مناشدة عاجلة من أسرة هندية لديها طفلا مصاب بمتلازمة داون بالبقاء في البلاد، مضيفا أنه جرى إطلاق حملة للدفاع عن عائلة «أنيش» بعد منعها من البقاء بسبب طفلها المصاب، الأمر الذي دفعه إلى التدخل، في إشارة إلى أنه جرى إعطاء الإقامة الدائمة لهذه الأسرة.

وتعد متلازمة داون مرضا وراثيا يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا، ويحدث تغيرات في النمو والملامح الجسدية، وتتفاوت حدتها بين المصابين بها، ما يؤدي إلى إعاقة ذهنية وتأخر في النمو مدى الحياة.

Aneesh family facing deportation because of son's Down syndrome allowed to stay after minister @andrewjgiles intervenes. Andrew Giles said after reviewing the case he decided to use his powers and allow them to stay #auspol https://t.co/Vm6WCRXmfl — Au Purrr , #IStandWithUkraine (@ricklevy67) March 8, 2023

انتقادات واتهامات للسلطات الإسترالية

ومنذ 7 سنوات، تعيش الأسرة الهندية، المكونة من أربعة أفراد، في مدينة «بيرث»، عاصمة ولاية أستراليا الغربية، ويعمل الوالدان في وظائف تتطلب مهارات عالية، وجرى رفض طلبهما للحصول على الإقامة الدائمة من قبل هيئة الهجرة، التي قالت إن حالة الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، قد تشكل عبئا على النظام الصحي الأسترالي، الأمر الذي وجه انتقادات واتهامات للسلطات الأسترالية بشأن التمييز ضد ذوي الإعاقة.