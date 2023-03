الإقامة الدائمة لأسرة هندية بأستراليا بعد منعها بسبب طفلها المصاب بمتلازمة داون

أعلنت أستراليا موافقتها على السماح لأسرة هندية بالبقاء في البلاد، وذلك عقب منعها بسبب طفلها المصاب بمتلازمة داون، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية بريطانية.

من جانبه، قال وزير الهجرة الإسترالي، إن أستراليا وافقت على مناشدة عاجلة من أسرة هندية لديها طفلا مصاب بمتلازمة داون بالبقاء في البلاد، مضيفا أنه جرى إطلاق حملة للدفاع عن عائلة «أنيش» بعد منعها من البقاء بسبب طفلها المصاب، الأمر الذي دفعه إلى التدخل، في إشارة إلى أنه جرى إعطاء الإقامة الدائمة لهذه الأسرة.

وتعد متلازمة داون مرضا وراثيا يسببه الانقسام غير الطبيعي في الخلايا، ويحدث تغيرات في النمو والملامح الجسدية، وتتفاوت حدتها بين المصابين بها، ما يؤدي إلى إعاقة ذهنية وتأخر في النمو مدى الحياة.

