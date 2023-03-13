منسق مجلس الشباب المصري بسوهاج يروي تفاصيل مشاركته بـ«كتف في كتف»

جاءت مبادرة «كتف فى كتف» لتمنح الكثيرين من الشباب الإحساس بتحمُّل المسئولية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، فضلاً عن مشاعر الفخر والاعتزاز التى تنتاب المتطوعين فى مثل هذه الأنشطة الخيرية المتفردة على المستوى المحلى والعالمى.

«فخور جداً إنى هشارك فى مبادرة «كتف فى كتف» وأمثل محافظتى والكيان اللى بشتغل فيه»، هكذا قال لنا «إيليا ورد»، منسق عام مجلس الشباب المصرى فى محافظة سوهاج، موضحاً لـ«الوطن» أن مجلس الشباب يشارك ضمن المبادرة «كتف فى كتف» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً على مستوى محافظات الجهورية.

مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً فى محافظة سوهاج هى الهدف الرئيسى الذى دفع «إيليا ورد» للاشتراك ضمن أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى العالم، وهى مبادرة «كتف فى كتف»، وذلك لكونها تعمل على تأمين الاحتياجات الغذائية للأسر. ما يقرب من 4 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية فى جميع أنحاء مصر تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى: «مجلس الشباب يمثل محافظة سوهاج فى المشاركة ضمن المبادرة التى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، والمقرر انطلاقها يوم 17 مارس».

مجموعة من شباب محافظة سوهاج انتابتهم حالة من الفرح بعد نبأ إمكانية المشاركة فى هذه المبادرة، لذلك لم يتردد الكثيرون فى التطوع لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، وكان وسيلتهم هو المنسق العام لمجلس الشباب المصرى بسوهاج.

إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، حسب ما رواه «إيليا»، لتكون أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، موضحاً أنه سينضم للمبادرة فى استاد القاهرة الدولى يوم 17 مارس.