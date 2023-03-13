نهى عبدالقوى لـ إيمان الحصري: 80 ألف متطوع يشاركون باحتفالات «كتف في كتف»

قالت الدكتورة نهى عبدالقوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إنه مر عام على انطلاق التحالف الوطني، مؤكدة أن الإنجازات التي حققها التحالف حقيقية وكبيرة، وذلك عن طريق التنسيق بين جميع المؤسسات.

30 مليون مواطن تم استهدافهم

وأضافت نهى عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى على قناة «dmc»، « وصلنا لحوالى 30 مليون مواطن تم استهدافهم، بالإضافة إلى أنه لدينا أكثر من 250 ألف شاب شاركوا في جميع الأنشطة المختلفة بالتحالف».

مشهد حضاري جميل

وأوضحت «عبدالقوى» أنّ مبادرة «كتف في كتف» إحدى مبادرات التحالف الوطني والتي جاءت من فكرة تكاتف المتطوعين والمجتمع المدني، والحماية المجتمعية للمواطنين، ولنا لقاء يوم 17 مارس باستاد القاهرة بحضور 80 ألف متطوع، لاستهداف الوصول لـ 25 مليون مواطن.

وأضافت نهى: «نحن موجودون في جميع الأماكن بجميع المحافظات حتى النائية، بمشاركة الشباب المتطوع وهو مشهد حضاري جميل سيتم تجسيده في احتفالية كبرى باستاد القاهرة».