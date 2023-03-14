سقوط أمطار على سوهاج رغم تسجيل درجة حرارة مرتفعة.. ورفع الاستعدادات

شهدت محافظة سوهاج، صباح اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على العديد من المناطق، رغم عدم توقع سقوط الأمطار وتسجيل المحافظة درجات حرارة الأكثر دفئا بمصر اليوم، بـ30 درجة مئوية لدرجة الحرارة العظمى في طقس شديد الحرارة مشمس نهارا و14 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى.

طقس اليوم الثلاثاء بسوهاج سجل 54% نسبة الرطوبة واحتمالية نشوب رياح محملة بالأتربة بسرعة 12 كم بالساعة وانتشار الغيوم.

لجنة طوارئ وسقوط أمطار على سوهاج

شكلت محافظة سوهاج غرفة متابعة للطوارئ ومتابعة تقلبات الطقس والأمطار وتم رفع درجة الطوارئ والاستعدادات وتشكيل لجنة لتفقد مخرات السيول بالحواويش ودار السلام وساقلتة، وتتوقع اللجنة سقوط أمطار على سوهاج على مدار اليوم لوجود العديد من السحب والغيوم التى تملأ سماء المحافظة.

تفقد مخرات السيول

كما قام رؤساء الوحدات المحلية بمحافظة سوهاج، برفع جاهزية مخرات السيول بالمحافظة تحسبا للطوارئ واستعدوا لرفع آثار الأمطار من الشوارع، فضلا عن توجيه عدة نصائح للمواطنين بينها عدم السير على الطرق السريعة فترة سقوط الأمطار، وتجنب لمس أعمدة الإنارة والكهرباء.