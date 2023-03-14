متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. والسكة الحديد توجّه تحذيرات مهمة للركاب

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم، بسبب أعمال تطوير نظم الإشارات، ووجّهت مجموعة مهمة من التعليمات للركاب، أبرزها أنّ عبور السكك للانتقال من رصيف لآخر، وعدم استخدام الأنفاق والكباري المخصصة لذلك، يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم أثناء عبورهم من على السكك أو إصابتهم نتيجة سقوطهم على القضبان.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم الثلاثاء

وأكدت الهيئة في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنّ متوسط تأخيرات القطارات اليوم على خط القاهرة – الإسكندرية 30 دقيقة، وخط أسيوط – أسوان 60 دقيقة، وخط القاهرة – أسيوط 60 دقيقة، وخط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة 45 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة- دمياط 45 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد 90 دقيقة.

تحذيرات مهمة من السكة الحديد للركاب

وأشارت هيئة السكك الحديدية، إلى أنّ التسطيح فوق العربات أو الوقوف بين العربات وعلى جانبي الجرار، يعرض حياتهم للخطر نتيجة سقوطهم أسفل عجلات القطار، كما أنّ التدخين داخل القطارات يؤدي إلى حدوث حريق وتعرض حياة الركاب للخطر، كما أنّ قيام بعض الصبية برشق القطارات بالحجارة أثناء السير يعرض حياة الركاب للخطر نتيجة رميهم بالحجارة.

وشددت على أنّ عدم المحافظة على نظافة القطار وإلقاء المخلفات يؤدي إلى تشوية المنظر العام داخل القطارات والعبث بالقطارات من كراسي وأبواب ودورات مياه وعدم المحافظة على المهمات الداخلية للقطار، يؤثر على جودة الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وزيادة أعمال الصيانة.