متوسط تأخيرات القطارات اليوم على خطوط قبلي وبحري.. تصل إلى 90 دقيقة

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم على مختلف الخطوط، كنتيجة لما يجري تنفيذه حالياً في عدد من المشروعات القومية، لافتة إلى أنه يجري حاليا تطوير نظم الإشارات على مختلف الخطوط سواء الخط القبلي أو البحري.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

نشرت هيئة السكك الحديدية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» متوسط تأخيرات القطارات اليوم، وجاءت كالتالي:

خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

مشروعات تطوير نظم الإشارات

وفي سياق متصل، كشف تقرير عن هيئة السكك الحديدية، عن مشروعات تطوير نظم الإشارات، موضحاً أنه يتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط «القاهرة – الإسكندرية» بنسبة تنفيذ 78%، ويتقدم العمل في مشروع تحديث نظم الإشارات على خط «بنها – الزقازيق الإسماعيلية – بورسعيد» وكذا الوصلة «الزقازيق – أبوكبير» بنسبة تنفيذ 66.6%.

وبالنسبة لتطوير نظم الإشارات بخط «القاهرة – السد العالي»، بلغت نسبة التنفيذ 75%، ومشروع تحديث نظم الإشارات على خط «أسيوط – سوهاج – نجع حمادي» 56% نسبة التنفيذ.