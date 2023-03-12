متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. وتحذيرات من السكة الحديد للركاب

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأحد الموافق 12 مارس الجاري، موضحة أن التأخيرات نتيجة لما يتم من أعمال تنفيذ المشروعات المهمة الخاصة بتطوير الخطوط ونظم الإشارات، لافتة إلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في مختلف الرحلات.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

تحذيرات مهمة من السكة الحديد للركاب

وحذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من عدم التزام الركاب بأبواب الدخول والخروج، لأن ذلك يؤدي إلى إعاقة حركة الركاب والتداخل بينهم مما يؤدى إلى حدوث تزاحم بين الركاب، وجلوس الركاب على التصادمات الخرسانية بنهاية الأرصفة لأنه يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام أي أجزاء بالجرار بهم أو السقوط على السكة.

أيضاً حذرت الهيئة، من جلوس الركاب على حافة الأرصفة لأنه يعرض حياتهم للخطر نتيجة اصطدام القطارات بهم أو السقوط من على الأرصفة داخل السكة، وقيام بعض الركاب باستقلال القطار والنزول منه من الجهة المخالفة على السكة وعدم استخدام الأرصفة لأنه يعرض حياتهم للخطر نتيجة سقوطهم على السكة أو اصطدام القطارات بهم فى حالة مرور قطار في هذا التوقيت.

وأوضحت أن نزول بعض الركاب والسير على السكك والقضبان لاستقلال القطار قبل وصولة إلى المحطة يعرض حياتهم للخطر نتيجة وجودهم وسط حركة القطارات على السكك مما قد يعرضهم للاصطدام بالقطارات أو إصابتهم نتيجة سقوطهم على القضبان.