تعرف على متوسط تأخيرات القطارات اليوم بمختلف خطوط السكة الحديد

كشفت هيئة السكك الحديدية عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس، مشددة على الركاب بضرورة المشاركة في التوعية من خطورة إلقاء الحجارة على القطارات التي تسبب أضرار جسيمة للمواطنين والقطارات.

متوسط تأخيرات القطارات اليوم

- خط القاهرة – الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط – أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة – أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا – المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها – بورسعيد: 90 دقيقة.

مشروعات تطوير الورش

وكشفت وزارة النقل عن تفاصيل مشروعات تطوير الورش، موضحة أنه جرى الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير الورش الرئيسية، وكذا الانتهاء من تطوير 20 ورشة فرعية.

كما تتضمن خطة وزارة النقل تحويل الورش إلى شركات سواء مملوكة للدولة أو بالتعاون مع القطاع الخاص، على سبيل المثال جارٍ حاليا دراسة تحويل ورش كوم أبوراضي إلى شركة.

تدبير قطع الغيار المملوكة لمدة 15 عاما

وأيضا تتضمن بنود التعاقدات الجديدة، الاتفاق مع الشركات الموردة على عقد صيانة شامل تدبير قطع الغيار المملوكة لمدة 15 عاما على الأقل، بحسب ما جاء في تقرير لوزارة النقل.