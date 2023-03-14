«الصحة» تضع روشتة لصيام آمن: توقفوا عن شرب المنبهات قبل رمضان

أصدرت وزرة الصحة والسكان منشورا توعويا، ووزعته على مديريات الشؤون الصحية، بالتزامن مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، للتوعوية بالمضاعفات التي يمكن أن تحدث لبعض فئات المواطنين بسبب الصيام، في إطار خطة الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم.

صيام رمضان بدون الشعور بالصداع

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن معظم المواطنين يعانون فى الأسبوع الأول من رمضان، خاصة الأيام الأولى منه، من الشعور بالصداع والتعب والإرهاق، لافتة إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو تعود البعض على شرب الشاي والقهوة والنسكافيه بشكل يومي، لذا يجب التوقف عن شرب هذه المنبهات قبل شهر رمضان من أسبوع لـ10 أيام، حتى يتجنب المواطنون الشعور بالصداع والإرهاق.

أضرار تناول القهوة والنسكافيه

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على المواطنين تجنب تناول المنبهات بشكل يومي قبل شهر رمضان الكريم، لافتا الى أنه بشكل عام لابد من تجنب تناول القهوة والنكسافيه لأنها تعمل على ضعف عضلة القلب، وهناك حالات قد تتعرض إلى الإصابة بالأزمات القلبية أو التجلطات.

أضرار القهوة على القلب وضغط الدم

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، سبب ضعف عضلة القلب نتيجة تناول القهوة والنسكافيه بسبب احتواء كوب النسكافيه على نسبة عالية من المنبهات، والتى بدورها تعمل على ارتفاع ضغط الدم، لذلك يجب التوقف عن تناول القهوة والمنبهات ومحاولة التقليل منها حتى البعد عنها بشكل تام تجنبا لأي مخاطر صحية يمكن أن تحدث.