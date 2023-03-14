«الأرصاد» تعلن حالة الطقس اليوم.. وأماكن سقوط الأمطار

تشير آخر صور للأقمار الصناعية، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار فرص لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، وذلك وفقا لما كشفت عنه الارصاد الجوية في بيان حالة الطقس اليوم.

حالة الطقس اليوم وأماكن الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها منذ قليل، إلى حالة الطقس اليوم مع اماكن الأمطار، مؤكدة على عدم استقرار الأحوال الجوية ووجود مزيدا من التقلبات في حالة الطقس اليوم، وذلك مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل من الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، وتمتد الى البحيره، وكفر الدوار، والفيوم، والقاهرة والجيزة، والمنوفيه والقليوبية ومدن القناة وخليج السويس، حيث ستكون بين متوسطة ومتفاوتة الشدة أحيانا، في حين تكون بين غزيرة ورعدية على شمال وجنوب سيناء، خاصة على «طابا-نويبع - دهب - شرم الشيخ - رفح - العريش- سانت كاترين - الطور - الغردقة - الزعفرانة - راس سدر - رأس غارب - مرسى علم - القصير».

نشاط الرياح ضمن حالة الطقس اليوم

كما نشهد نشاط للرياح على كافة الأنحاء، حيث تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظات جنوب الصعيد، كما يعمل نشاط الرياح من زيادة الإحساس ببرودة الطقس، كما تعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على سطح البحر الأحمر مما وارتفاع الموج إلى 3.5 متر، وفق حالة الطقس اليوم.