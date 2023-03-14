الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الأمطار وتقلبات الطقس

️أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي تعرض المحافظة اليوم الثلاثاء لسقوط أمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة بنسبة حدوث 60% تقريبا، كما تنشط الرياح وسرعتها من 30-35 كيلومتر/ ساعة وإرتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار.

رفع درجة الطوارئ

وأصدر المحافظ تعليماته لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بالمحافظة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

غرفة عمليات منعقد بشكل دائم

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

تحذيرات للطقس السيئ

وأشار المحافظ إلى أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

أرقام الطوارئ والعمليات

ووضعت المحافظة أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية لتعمل على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة وهى،

الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125