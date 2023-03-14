وزير البترول يشيد بالتطور المستمر لخطط التوسع في الشبكة القومية للغازات

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لسير العمل بالمركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية «الناتا»، واستمع لشرح العاملين بالمركز حول ما يشهده من تطوير مستمر يواكب به خطط التوسع في الشبكة وتحديثات أنظمة التشغيل.

وزير البترول يشيد بالتطور الملحوظ في الناتا

وأشاد «الملا» بالتطور الملحوظ في الناتا، ومسايرتها للمتغيرات الضخمة التى شهدتها صناعة الغاز المصرية، وكفاءة الشباب العاملين بالناتا، الذين يعبرون عن نجاح قطاع البترول فى الحفاظ على تواصل وتوالي الأجيال التي لديها القدرة على العمل بالتقنيات الحديثة، ولديها رؤية وإدراك لأهمية ما تؤديه، سواء بالنسبة لقطاع البترول أو الاقتصاد الوطني، أو تأمين تلبية احتياجات قطاعات الدولة وأهالينا من الغاز الطبيعي.

ورافق الوزير في الجولة الدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، والمحاسب هشام نور الدين، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس ياسر صلاح الدين، رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو».