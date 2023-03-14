أمطار على مدن القناة وشركة المياه تعلن حالة الطوارئ

أعلن اللواء عب الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الثلاثاء، السيطرة على شفط تجمعات مياه الأمطار في محافظة الإسماعيلية، والتي شهدت أمطار غزيرة، مع استمرار حالة الطوارئ، وانتشار سيارات الفاكيوم، والنافوري، والتدخل السريع، في السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بسبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

أمطار في الإسماعيلية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب إن محافظة الإسماعيلية شهدت سقوط أمطار فى عدد من الشوارع والميادين منها الشارع التجاري أمام ديوان عام المحافظة، ومنطقة نفق الممر والتى تم التعامل معها بشكل فوري وسريع بتواجد كافة المعدات والسيارات لتحقيق السيولة المرورية، كما تم التعامل وشفط مياه الأمطار على الطريق الدائري، وطريق بورسعيد وسحب كميات المياه المتراكمة لفتح الطريق، كما تم التعامل وشفط مياه الأمطار في مركز ومدينة القصاصين، والتى شهدت سقوط أمطار غزيرة، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بنطاق المركز والمدينة.

متابعة على مدار الساعة

وأكد «عصمت»، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء القطاعات والمناطق في إقليم محافظات القناة، وغرفة عمليات الشركة، علي انتشار سيارات وجاهزية انتشار معدات وسيارات شفط الأمطار في المتمركزات والأماكن المخصصة لها، بالإضافة إلى مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة أولًا بأول، التي قد تمتلئ بالمياه، وذلك بهدف الانتهاء من أي أعمال في فترة زمنية وجيزة، مؤكداً أن جميع محطات الصرف الصحي تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

التدخل الفوري للتعامل مع أي شكاوى

وأضاف: نعمل فورا على حل أى شكاوى واردة لغرفة العمليات، مشيرًا إلى الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، وصيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من فنيي ومشرفي وعمال الشركة، والذين تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة، والتي قد تحدث.