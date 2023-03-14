«صباح الخير يا مصر» يستعرض الحالة المرورية: كثافات بسبب تجمعات الأمطار

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية، اليوم، الثلاثاء، 14 مارس 2023، إذ ظهرت كثافات مرورية بسيطة بكوبرى أكتوبر، غير مؤثرة على حركة المرور، ويشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متقطعة تقل تدريجيًا عند الوصول إلى غمرة، إضافة لوجود كثافات مرورية على كوبري 15 مايو بالإتجاه إلى المهندسين.

كثافات مرورية نتيجة تجمعات الأمطار

ووفق التقرير، فإن هناك كثافات مرورية بدأت مبكرًا اليوم على كورنيش النيل من المظلات وحتى وسط البلد بالقاهرة، نتيجة وجود بعض التجمعات للأمطار الناتج عنها تهدئة لحركة السيارات نتج عنها كثافات مرورية.

أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية وحتى منطقة الزاروية الحمراء، وتوجد كثافات منسبية عند الويلي، وحتى كوبري الساحل والأميرية.

كثافة مرورية بشارعي الهرم وفيصل

أما في الجيزة، فإن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، وتزداد الكثافات مع ساعات الذروة، مع وجود تباطئ في حركة سير السيارات بشارع الهرم الرئيسي بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية، مع وجود بعض الكثافات بإتجاه كوبري الجيزة المعدني، إضافة إلى وجود كثافات مرورية كبيرة بشارع فيصل تبدأ من محطة المريوطية وحتى كوبري فيصل.

وأظهر التقرير، وجود كثافات مرورية أيضًا بشارع السودان وحتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وحتى مناطق بولاق وإمبابة، مع وجود بعض الكثافات المروية بمحور صفط تبدأ في التزايد في الإتجاه لجامعة القاهرة.