«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم: «رعدية» على عدة مناطق

كشفت الدكتورة منار غانم بهيئة الارصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، والتي ستكون بكميات بين الغزيرة ومتفاوتة الشدة، مع استمرار تكاثر السحب الركامية والرعدية على عدد من المناطق والمحافظات.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّه من المتوقع اليوم سقوط أمطار رعدية ومتوسطة الشدة، قد تغزر أحيانا وتصل إلى حد السيول، على «شرم الشيخ، والغردقة، وطابا، ونويبع، ودهب، ورفح، والعريش، والطور، وسانت كاترين، والزعفرانة، ومرسى علم، ورأس سدر، ورأس غارب، والقصير».

ولفتت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار لكن بكميات أقل على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري وخليج السويس، ومدن القناة وصولا إلى شمال ووسط الصعيد، وقد يصاحبها سماع دوي الرعد على بعض المناطق، في حين تقل حدة وكميات الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، لتكون خفيفة ومتوسطة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم، وفق هيئة الأرصاد، كما يلي.

- القاهرة 20 - 16

- العاصمة الإدارية 20 - 15

- أكتوبر 20 - 15

- بنها 20 - 15

- دمنهور 20 - 14

- وادي النطرون 20 - 14

- كفر الشيخ 20 - 16

- المنصورة 21 - 16

- الزقازيق 21 - 15

- شبين الكوم 20 - 15

- طنطا 20 - 15

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 19 - 15

- الإسماعيلية 21 - 12

- السويس 21 - 14

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 22 - 04

- كاترين 17 - 06

- الطور 23 - 14

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 18

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 17 - 13

- مطروح 18 - 12

- السلوم 30 - 10

- سيوة 20 - 12

- رأس غارب 27 - 15

- الغردقة 24 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 15

- شلاتين 23 - 15

- حلايب 23 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 24 - 16

- الفيوم 23 - 11

- بني سويف 22 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 23 - 12

- سوهاج 30 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 31 - 14

- الوادي الجديد 31 - 11

- أبو سمبل 30 - 14