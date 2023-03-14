«حماة الوطن» يوزّع شحنة لحوم مبردة قادمة من تشاد على 8 محافظات

كشف حزب حماة الوطن، عن أماكن توزيع شاحنة اللحوم المبردة، والتي استقبلها الحزب من دولة تشاد إلى مطار القاهرة الدولي، مساء أمس، ضمن التعاون المبرم بين حزب حماة الوطن ووزارة الدولة للإنتاج والتحول الزراعي في دولة تشاد.

وذكر حزب حماة الوطن، أنّ شحنة اللحوم المبردة سيتم توزيعها على 8 محافظات، وهي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، والدقهلية».

660 طنا من اللحوم شهريا

وأعلن النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أنّ المستهدف استيراد نحو 660 طن من اللحوم شهريا، وطرحها في الأسواق بكل المحافظات، عبر منافذ الحزب المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح المهندس محمد الجمال، رئيس لجنة الزراعة والإنتاج الحيواني بالحزب، أنّ المرحلة الأولى من اللحوم التشادية المبردة حوالي 2000 رأس بقرة من أجود أنواع الأبقار على أن تشمل كل مرحلة 2000 رأس أخرى بسعر 145 جنيها للكيلو للمواطنين في كل المحافظات.

55 طنا من اللحوم بإجمالي 12 رحلة شهرية

ولفت إلى أنّه من المزمع نقل 3 رحلات أسبوعيا لتشمل كل رحلة 55 طنا من اللحوم بإجمالي 12 رحلة شهريا بكميات مستهدفة 660 طن شهريا.