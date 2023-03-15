«الداخلية» تعلن أسماء الفائزين في قرعة الحج 2023 بـ5 محافظات اليوم

تعلن وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، نتيجة قرعة الحج 2023 على مستوى مختلف محافظات الجمهورية وهي محافظات السويس، وسوهاج، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء.

وأوضحت وزارة الداخلية أن إجراء قرعة الحج 2023 والإعلان عن النتيجة وأسماء الفائزين فيها بدأ يوم السبت الماضي الموافق 11 من شهر مارس الجاري، وأن اليوم الأربعاء هو الأخير في إعلان النتائج والتي استمرت على مدار 5 أيام.

كيفية الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2023

وأعلنت وزارة الداخلية أنه يمكن لكل المواطنين التعرف على نتيجة قرعة الحج 2023 عقب إعلانها في المحافظات التابع لها المتقدم رسمياً، وذلك من خلال الدخول عبر البوابة المصرية الموحدة للحج على شبكة الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط، ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة سواء رقم بطاقة الرقم القومي أو رقم المصنع أسفل يسار البطاقة الشخصية.

تكاليف حج القرعة 2023

وكانت وزارة الداخلية قد كشفت عن تكاليف الحج 2023 والتي وصلت هذا العام إلى 175 ألفا و500 جنيه، شاملة كلا من تكلفة أداء فريضة الحج، بالإضافة إلى سعر تذاكر السفر «طيران».