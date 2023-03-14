مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بمطروح

لقي شخص مصرعة وأصيب 5 أشخاص آخرين بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي مطروح السلوم أمام قريه شماس.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والجثة إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق وقسم شرطة النجيلة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخليه مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء ضحايا حادث طريق السلوم

واستقبلت، اليوم الثلاثاء، مستشفى النجيله المركزي ضحايا حادث سيارة شماس بطريق مطروح السلوم وجاءت الأسماء والحالات كالتالي: «محمد عبدالمولى عباس 39 سنة من ميت غمر، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وحمزة عامر حمزه 32 سنة من ميت غمر مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وجرح بفروة الرأس، وصلاح رمزى خليل 36 سنة من كفر الدوار مصاب بكدمات وسحجات بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج وعماش عزت غنيم 37 سنة من كفر الدوار مصاب بكسر مفتوح بالجمجمة، وتهتك بالرأس وفوزى سعد شلبى 29 سنة من كفر الدوار مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج وهانى فيصل 44 سنة من ميت غمر الدقهلية جثة هامدة».

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق مطروح السلوم من النجيله وسيدي براني الى موقع الحادث في قريه شماس الواقعه بنطاق مركز ومدينه سيدي براني وجاري المعاينه والفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير إلى جهات التحقيق.