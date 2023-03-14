كيف حققت الدولة السيولة المرورية بمحافظة الدقهلية؟.. كباري وطرق جديدة

عملت الدولة مُمثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل والمواصلات، على تحقيق السيولة المرورية بمحافظة الدقهلية، بإنشاء مجموعة مهمة من الطرق والكباري الجديدة، والتي ترصدها «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، وفق تقرير حصلت عليه من هيئة «الطرق والكباري».

ووفق التقرير، فإن بداية تحقيق السيولة المرورية في محافظة الدقهلية، كانت بازدواج طريق المنصورة / طناج / دكرنس بـ2 حارة / اتجاه لتسهيل حركة سير المركبات والحد من الاختناقات المرورية، كما تم إنشاء عدد مهم من الكباري والتي حققت نفس الهدف وهي كوبري بشلا العلوي «بنها / المنصورة» وكوبري طنامل العلوي «بنها / المنصورة» وكوبري صهرجت العلوي «بنها / المنصورة»، وكوبري كفر شكر العلوي «بنها / المنصورة».

تفاصيل كباري «بشلا وطنامل وصهرجت وكفر شكر»

ووفق التقرير، فإن «بشلا وطنامل وصهرجت وكفر شكر»، هي كباري علوية بـ2 حارة مرورية / اتجاه ضمن أعمال تطوير طريق بنها / المنصورة للقضاء على الاختناقات المرورية عند مداخل المدن أو تقليل زمن الرحلة، أما عن كوبري قلما العلوي على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي فهو يمتد بطول 712 مترا وعرض 24 مترا و3 حارات مرورية / اتجاه، ويعمل على إلغاء التقاطعات السطحية لتحقيق سيولة مرورية بالطريق وإنها الاختناقات المرورية ومنع التكدس ومنع وقوع الحوادث المرورية.

الطريق الدائري حول مدينة المنصورة

كما نفذت الهيئة العامة للطرق والكباري أيضاً، تطوير طريق المنصورة / جمصة «رافد جمصة» بإنشاء حارة ثالثة بطول 50 كيلومترا بـ3 حارة مرورية وتوسعة الكباري السطحية، بهدف استبعاب الكثافة المرورية والأحمال العالية والربط بين محافظات الدلتا والطريق الدولي الساحلي ومدينة المنصورة الجديدة، فضلاً عن الطريق الدائري حول مدينة المنصورة والذي تم توسعته ليصبح بـ3 حارات مرورية / اتجاه وإنشاء 2 دوران للخلف «منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل»، ليكون معبراً حراً للربط بين طريق المنصورة / جمصة وطريق المنصورة / المحلة وطريق المنصورة / دمياط.

لم تكتف الدولة بإنشاء كل هذه الكباري أو الطرق، بل عملت أيضاً على ازدواج طريق المنصورة / دمياط الشرقي «المرحلة الثانية» من طلخا حتى شربين بطول 12 كيلومترا، بإنشاء إزواج للطريق الحالي بطول 12 كيلومترا بـ2 حارة مرورية، ليكون المشروع أحد المحاور المهمة في الدلتا التي تربط 3 محافظات وهي الغربية والدقهلية ودمياط والطريق الدولي الساحلي «بورسعيد / دمياط / المنصورة الجديدة».