«الطرق والكباري»: إنشاء 3 محاور تنموية على النيل بأكثر من 5.5 مليار جنيه

أكثر من 5.5 مليار جنيه، أنفقتهم الدولة مُملثة في الهيئة العامة للطرق والكباري، التابعة لوزارة النقل والمواصلات، على أبرز 3 محاور على النيل، منها، مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل، ومحور دراو، وهي محاور تنموية مهمة لهما العديد من المزايا الإيجابية التي تهم الكتل السكنية المجاروة، وفق تقرير رسمي حصلت عليه «الوطن» من الهيئة.

محور بديل خزان أسوان على النيل

تمثلت جدوى محور بديل خزان أسوان على النيل، في نقل الحركة المرورية من على جسم الخزان إلى المحور الجديد للمحافظة على الخزان وإطالة عمره، أما عن محور دراو على النيل، فتمثلت جدواه في المساهمة في ربط مناطق التنمية غرب النيل مع الطريق الصحراوي الغربي والشرقي مع الكتل السكنية.

أهمية محور دراو على النيل

ووفق التقرير، فيسهم محور دراو على النيل في ربط مناطق المحاجر على طريق بلانة كلابشة بالصحراوي الغربي وخدمة مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، وخدمة مشروع زراعة الـ 1.5 مليون فدان ومناطق الزراعة غرب كوم إمبو.

تكلفة محور أبوتيج على النيل

أما بالنسبة لمحور أبوتيج على النيل، فبلغت تكلفته 2322.1 مليون جنيه، ويعمل على نقل الحركة المرورية المتبادلة بين مراكز شرق وغرب النيل وتقليل الكثافة المرورية على الطرق القائمة، فضلاً عن تنشيط الحركة التجارية والمنطقة الصناعية بالزرابي والمنطقة الصناعية بالمطمر.