رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

القبض على هارب من 29 قضية داخل محطة سكك حديد سيدي جابر

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
11:58 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، ونجحت في ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في إحدى الجنايات بالحبس 5 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدي جابر بالإسكندرية.

وتمكّنت من ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين بإجمالي مدد حبس بلغت 5 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الأقصر، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 29 قضية، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد بني سويف.

اقرأ المزيد:

رابط الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج ٢٠٢٣.. وزارة الداخلية تعلن الفائزين

نتيجة قرعة حج محافظة الدقهلية 2023 وزارة الداخلية.. 642 فائزا

نتيجة قرعة حج محافظة أسوان 2023 وزارة الداخلية بالرابط والتفاصيل

‏نتيجة قرعة حج القليوبية 2023 وزارة الداخلية رابط الاستعلام بالقومي

خطوات معرفة أسماء الفائزين بقرعة الحج 2023.. تعلنها وزارة الداخلية اليوم
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار