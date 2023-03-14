القبض على هارب من 29 قضية داخل محطة سكك حديد سيدي جابر

واصلت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بقطاع الأمن الاقتصادي جهودها لضبط المحكوم عليهم الهاربين، ونجحت في ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في إحدى الجنايات بالحبس 5 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد سيدي جابر بالإسكندرية.

وتمكّنت من ضبط أحد الأشخاص مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضيتين بإجمالي مدد حبس بلغت 5 سنوات، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد الأقصر، وضبط (أحد الأشخاص) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 29 قضية، وذلك حال تواجده بمحطة سكك حديد بني سويف.