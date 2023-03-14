سقوط أمطار متوسطة على محافظة الغربية

تعرضت بعض مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار خفيفة إلى متوسطة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

رفع درجة الاستعداد

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لـ«الوطن» إنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تحديات الطقس السيء، ورفع حالة الاستعداد القصوى، وانتشار سيارات شفط المياه طبقاً للخطة الموضوعة، وذلك من أجل التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، والغاء كافة الإجازات، وانعقاد دائم لغرفة الأزمات داخل ديوان المحافظة، لتلقي أي بلاغات، وناشدت المحافظة المواطنين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالقواعد المرورية، وعدم ملامسة اعمدة الإنارة، والسير أسفل العقارات السكنية القديمة واللوحات المعدنية، والإبلاغ الفوري عن اي تجمعات لمياه الأمطار.

حالة الطقس بمحافظة الغربية

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت في بيان لها، أنه من المتوقع هطول الأمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض مدن وقرى محافظة الغربية، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة في الأوقات المتأخرة من الليل، وتمتد حتى الساعات الأولى من الصباح، مع تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة، وبلغت درجة الحرارة العظمي19 درجة، وسجلت الصغرى 11 درجات، وبلغت نسبة الرطوبة 47%، وسرعة الرياح 16 كيلومترًا في الساعة.