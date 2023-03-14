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«الأمن العام» يضبط 346 قضية مخدرات وينفذ 81 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 346 قضية مواد مخدرة بإجمالي 376 متهما، و185 قطعة سلاح ناري بحوزة 163 متهما، وتنفيذ 81893 حكما قضائيا.

كما جرى ضبط تشكيلين عصابين، و16 متهما هاربا، و17 متهما بأعمال بلطجة، و352 دراجة نارية مخالفة، و25897 مخالفة مرورية، إلى جانب فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

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بقلم محمد بركات