31 سهرة فنية وثقافية على مسارح الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية في رمضان

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر برنامجا فنيا ثريا احتفالا بشهر رمضان المعظم يتضمن 31 حفلا وامسية فنية وثقافية تبدأ جميعها فى التاسعة والنصف مساء على مسارحها المختلفة بالقاهرة والإسكندرية تضم عروضا موسيقية وغنائية متميزة ذات طابع روحاني وديني يسمو بالمشاعر والوجدان بالاضافة إلي عروض لفرق فنية شابة متفردة مع ليالى لنجوم الموسيقى والغناء وسهرات للدول العربية والاسلامية هذا الى جانب استمرار فعاليات برنامج الموسم الفنى للاوبرا .

تفتتح الليالى الرمضانية على المسرح المكشوف الذى يحتضن 8 عروض تنطلق اعتبارا من اول ابريل وتبدا بحفلين متتاليين لفرقة الموسيقات العسكرية وطلاب فصول مركز تنمية المواهب ، وتتوالى الفعاليات لتشمل حفلات لكل من فرقة أيامنا الحلوة ، دينا الوديدي وفرقتها ، فريق مسار إجباري ، فريق مواويل ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي ، الشيخ ياسين التهامي .

مدحت صالح نجم حفلات رمضان

ويشهد المسرح الكبير 4 حفلات يحييها كل من الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم ، الفنان الكبير علي الحجار ، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، الفنانة عبير نعمة بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

ويقام على المسرح الصغير 11 سهرة عربية وإسلامية تستعرض ملامح من التراث الموسيقي والغنائي للدول مع نماذج من العادات والتقاليد التي تميزها منها باكستان ، فلسطين ، إندونسيا ، اليمن ، بنجلاديش إلى جانب أمسية شعرية وندوة ثقافية .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية يقام حفل لفرقة الانشاد الديني وحفل اخر ضمن سلسلة وهابيات .

فرقة الحضرة في أوبرا الإسكندرية في رمضان

وتمتد الفعاليات لمسرح سيد درويش " أوبرا االأسكندرية " حيث يقام 4 عروض لكل من فريق على مر الأجيال ، فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي و فرقة أم كلثوم إلى جانب صالون ثقافى .