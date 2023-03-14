إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالبحيرة «أسماء»

أصيب قبل قليل 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة «تومناية» بالطريق الدولي الساحلي بالقرب من كوبرى 45 بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى مستشفى الشاملة بكفر الدوار لعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

انقلاب سيارة في البحيرة

وورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز كفر الدوار يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة بالقرب من الكيلو 45 التابع لمركز كفر الدوار، مما أدى إلى إصابة 4 مصابين وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من: «عبده علي حشاد، 30 سنة، عبدالفتاح أحمد شعراوي، 32 سنة، حمدي خيري رافع، 30 سنة، بليغ محمد الشرقاوي، 20 سنة».

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.