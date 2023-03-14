«الحياة الآن».. مباشر: تواصل العمل في إحلال وتجديد مركز شباب قرية الطوناب

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن» عبر فضائية «الحياة»، استمرار العمل في مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية الطوناب بمحافظة أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع إحلال وتجديد مركز شباب قرية الطوناب

ووفق التقرير، فإن عمليات إحلال وتجديد مركز شباب قرية الطوناب بأسوان تضمن التطوير الكامل للمبنى الإداري والملعب، ويقع المركز على مساحة 41 ألف متر، ويخدم 14 ألف نسمة في قرية الطوناب وتوابعها، ومازال العمل مستمر.

أهداف مبادرة «حياة كريمة»

تهدف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.

وقد نشأت الفكرة عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم في المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، والذي عقُد على هامش المؤتمر الوطني السابع للشباب في 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم إنشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 أكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به في العمل التطوعي.