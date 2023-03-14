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أوكرانيا تعلن التصدي لأكثر من 100 هجوم روسي خلال 24 ساعة

كتب:

أ ش أ
10:27 ص | الثلاثاء 14 مارس 2023
قصف روسي على باخموت

قصف روسي على باخموت

ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها تصدت لأكثر من 100 هجوم روسي في خمسة اتجاهات، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية 

وأوضحت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية، أن الجيش الروسي يواصل عملياته الهجومية في اتجاهات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا وشختارسك رغم الخسائر الكبيرة التي تلحق به.

وحدات الصواريخ أصابت 5 مناطق تمركز

وأضافت: «خلال اليوم الماضي صدت وحدات من قوات الدفاع أكثر من 100 هجوم روسي في الاتجاهات المشار إليها، وخلال النهار شن طيراننا 10 غارات على مناطق تمركز القوات، فيما أصابت وحدات الصواريخ والمدفعية 5 مناطق تمركز، بالإضافة إلى 3 مستودعات ذخيرة و 4 أنظمة حرب إلكترونية روسية».

 

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بقلم أ ش أ