روسيا: اتفاق تصدير الحبوب سيمدد تلقائيا حال عدم وجود اعتراض

أعلنت روسيا أن اتفاق تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية يمكن أن يمدد تلقائيا، في حال لم يتم الاعتراض عليه، بحسب ما ذكرت شبكة «سكاي نيوز عربية»، وذلك بعد أن أعلنت روسيا أمس الاثنين، موافقتها على تجديد الاتفاق، لكن لمدة توازي نصف مدة التمديد السابق البالغة 120 يوما، في حين قالت الأمم المتحدة إنها ستواصل بذل جهودها لضمان استمرار الاتفاق.

اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية سيتم تمديده يوم 18 مارس الجاري

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، اليوم الثلاثاء، عن مصدر روسي، لم تكشف عن هويته، قوله إنه سيجرى تمديد اتفاق يتيح التصدير الآمن للحبوب من مواني أوكرانيا عبر البحر الأسود تلقائيا، وذلك عقب انتهاء العمل به يوم 18 مارس الجاري، ما لم يوجد اعتراض من قبل الأطراف المشاركة فيه.

أوكرانيا والأمم المتحدة تطالبان روسيا بتمديد اتفاق تصدير الحبوب

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى تمديد صفقة مع موسكو تسمح لكييف بتصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود، وشدد الجانبان على ضرورة مبادرة حبوب البحر الأسود بالنسبة إلى العالم، فضلا عن أهميتها للأمن الغذائي العالمي وأسعار الغذاء.

ومنذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022، انخفضت صادرات البلاد من الحبوب، وأدى إغلاق موانئها على البحر الأسود إلى ارتفاع أسعار الغذاء حول العالم، وأثار مخاوف من حدوث نقص في الإمدادات إلى إفريقيا والشرق الأوسط، وفي يوليو الماضي، جرى فتح ثلاثة مواني عبر البحر الأسود بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.