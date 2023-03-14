محافظ الشرقية يتابع نسب تنفيذ «مشروعات منيا القمح» بتكلفة 32 مليون جنيه

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، نسب تنفيذ أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، باعتماد مالي 31 مليونا و867 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 62%، وذلك للارتقاء بالمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز، لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد.

مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة

وشدد محافظ الشرقية خلال بيان رسمي، على مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة، والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمنيا القمح

ومن جانبه أوضح رئيس مركز منيا القمح، أنه جار تنفيذ عدد من المشروعات خلال الخطة الاستثمارية الحالية لرئاسة المركز، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ أعمال رصف طريق شارع المنشية من مجمع المدراس حتى جامع النصر، ورصف شارع جعفر حتى شارع مجمع المدارس، ورصف شارع ترعة مصطفى أفندي من شارع رشيد حتى الطريق الدائري.

كما يجري رصف شارع مقابر الأباظية من شارع العمدة حتى تقاطع هندسة الري، ورصف شارع النزهة وتفريعاته، ورصف شارع هندسة الري من الكوبري القديم حتى الساحة الشعبية، لتكون إجمالي تكلفه مشروعات الرصف ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 24 مليونا و67 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 53% لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رفع كفاءة الشوارع والطرق

ولرفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، أوضح رئيس المدينة أنه تم توريد وشراء مهمات الإنارة بمشتملاتها بتكلفة مليون و700 ألف جنيه، وبنسبة تنفيذ 100%، بالإضافة إلى توريد أعمدة إنارة ومشتملاتها بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 85%، لتكون إجمالي تكلفة قطاع الكهرباء ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 4 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 91%، كما تم توريد وتركيب جهاز إنذار مبكر بتكلفة 50 ألف جنيه بنسبة تنفيذ 86%.

تجميل كورنيش بحر مويس

ولتحسين الوجه الجمالي والحضاري، أوضح رئيس المركز أنه جاري تنفيذ أعمال تجميل كورنيش بحر مويس بالمدينة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 79%، ليكون متنفس ومتنزها للأهالي وللمساهمة في استعادة الشكل الحضاري والجمالي للمدينة أمام مواطنيها وزائريها، فضلا عن شراء أدوات نظافة وبساتين بتكلفة 750 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 97%، لتكون إجمالي تكلفة مشروعات قطاع تحسين البيئة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2 مليون و250 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 85%.

كما تم اعتماد مبلغ مليون و500 ألف جنيه لتدعيم الوحدات المحلية بنسبة تنفيذ 97%.