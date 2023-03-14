«الرقابة المالية»: نمو التأمين متناهي الصغر في مصر بنسبة 47% خلال عام

انطلقت في محافظة الأقصر فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر، اليوم، بحضور ممثلين لوزارات المالية وقطاع الأعمال والتضامن، وبمشاركة خبراء في مجال التأمين بعدد من دول العالم.

وقال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأمين متناهي الصغر يعد تأمينا مهما جدًا، إذ أن الدولة تولي هذا الملف اهتماما كبيرا.

نمو التأمين متناهي الصغر خلال الفترة الأخيرة

وذكر «عزام»، في حوار على هامش مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر، أذيع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أن قطاع التأمين متناهي الصغر شهد خلال عامي 2021 /2022 نموا بصورة كبيرة، ليرتفع من 27 مليار جنيه إلى 40 مليارا، بنسبة 47%، لافتًا إلى أن أهمية هذا القطاع تكمن في تغطيته للفئات محدودة الدخل، إذ يصل التأمين لـ200 ألف جنيه.

قرارات متعددة لدعم قطاع التأمين متناهي الصغر

وأشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إلى صدور عديد من القرارات التي من شأنها دعم قطاع التأمين متناهي الصغر، أبرزها القرار 902 لسنة 2016 الذي نظم التأمين متناهي الصغر، لأنه حدد المنافذ الإلكترونية التي من خلالها يتم تسويق التأمين، إضافة إلى إصدار الهيئة قرار مؤخرًا رقم 292 لسنة 2023، سمحت باستخدام شركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية كأحد منافذ تسويق التأمين متناهي الصغر.