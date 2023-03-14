الاتحاد الروسي: هستيريا معاداة الروس قوبلت برفض القادرين على التمييز

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي «الغرفة العليا للبرلمان» فالنتينا ماتفينكو، «إن الهستيريا المعادية للروس في الدول الغربية قوبلت برفض مناسب من قبل أولئك، الذين يعرفون كيفية التمييز بين الحقيقة والأكاذيب»، وفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط».

ماتفينكو: قوبلت الهستيريا المعادية للروس برفض

وأضافت «ماتفينكو»، خلال كلمة ترحيب بالمشاركين في افتتاح المؤتمر التأسيسي للحركة الدولية «محبو روسيا»، اليوم الثلاثاء بموسكو: «لقد قوبلت الهستيريا المعادية للروس لدى النخب الغربية برفض مستحق من قبل جميع أولئك القادرين على تقييم الوضع في العالم بشكل مناسب والتحليل المستقل واستخلاص استنتاجاتهم الخاصة والقادرين على التمييز بين الحقيقة والأكاذيب».

وتابعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي: «أنني على قناعة بأن تأسيس الحركة الدولية (محبو روسيا) توحد كل من هو قادر على التمييز بين الحقيقة والأكاذيب».