تجديد حبس متهم بإصابة آخر بسلاح أبيض في مشاجرة بسبب المزاح بالقليوبية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القليوبية، تجديد حبس المتهم بإصابة آخر بسلاح أبيض بسبب المزاح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة من المباحث بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل واقعة المزاح في القليوبية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت أجهزة الأمن وزارة الداخلية، من القبض على المتهم بما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويتضمن تضرر شخص من إصابة ابنه بسبب تشاجره مع آخرين، وتبين أنه مقيم بكفر شكر، تعدي على نجل المتضرر بسلاح أبيض «كتر» وإصابة خلال مشاجرة بينهم سببها المزاح، واعترف أنه تخلص من السلاح الأبيض المستخدم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن العقوبة التي تقع على المتهم وفقًا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات، على أنه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا ارتكب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

الحبس والغرامة

وأضاف أن المادة رقم 241 نصت على أنه «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على 20 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيها، ولا تجاوز 300 جنيه»، والمادة 25 مكرراً، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء».

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.