«الشباب والرياضة» تعلن عن يوم توظيفي لشركة تكنولوجيا البنوك.. اعرف الشروط

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية»، عن توافر فرص عمل للشباب، وذلك من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والتي تطلب الوظائف الآتية.

يوم توظيفي من وزارة الشباب والرياضة

1- مندوب مبيعات خارجية

مكان العمل

محافظة بور سعيد

الشروط المشتركة للوظيفة

ويوجد بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين وهي كما يلي:

مؤهل عالي

موقف واضح من التجنيد

السن من 22 إلى 35 سنة

المميزات والحقوق

مرتبات مجزية

إجازات سنوية ورسمية

استقرار وظيفي وفرص للترقي والتطوير

تأمين طبي واجتماعي

موعد ومكان التنفيذ

مركز شباب الاستاد – بور سعيد يوم الأحد الموافق 19 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرا

كيفية التقديم على اليوم التوظيفي المفتوح

ويمكن التقدم للوظيفة عن طريق ملء الاستمارة التالية من هنــــــا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد، كما يمكن التسجيل للراغبين في حضور اليوم التوظيفي عن طريق التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.