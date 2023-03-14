سيارات مياه متنقلة لخدمة مواطني الشرقية بالقرى والمراكز .. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 20 مارس الجاري 2023 في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية عصرا للتيسير على المواطنين لتقديم كل الخدمات بقرى مراكز المحافظة.

أماكن ومواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والقرى

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة خلال الفترة المشار إليها كالتالي

** موعد أماكن تواجد سيارات خدمه العملاء المتنقلة بنطاق قطاع المركز بقرية شرويدة من الأحد إلى الأربعاء وبقرية بهنباي من الثلاثاء إلى الخميس.

** موعد أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع مركز ديرب نجم بقرية صفط زريق يومي الأحد والاثنين وبقرية كفر الجنيدي يوم الخميس.

** موعد أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بنطاق قطاع شمال المحافظة بمركز الحسينيه بقرية (الأخيوة) من السبت إلى الخميس عدا يوم الأحد.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والقرى

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية عبر المنشور إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل..

- التعاقد على ادخال العدادات

- شحن الكروت مسبوقة الدفع

- سداد الفواتير

-الاستعلام عن الفواتير

- تقديم شكاوي