سنابل القمح تزين حقول الشرقية.. تعرف على إجمالي المساحة والإنتاجية المتوقعة

يستعد المزارعون لبدء حصاد محصول القمح خلال الفترة المقبلة وتحديدا بعد شهر رمضان، ويأتي ذلك وسط توقعات بزيادة إنتاجية الفدان مقارنة بالعام الماضي.

توقعات بتجاوز الإنتاجية 24 أردبا للفدان

وقال الحاج السيد أحمد عبد العال، مزارع، مقيم بقرية الزنلكون التابعة ل مركز الزقازيق: «زرعت هذا العام 7 أفدنة قمح منهم 2 فدان أكسيد و5 أفدنة سخا 95»، مشيرا إلى إنتاجية الفدان الواحد بلغت العام الماضي نحو 24 إردب وقام بتوريدهم إلى المطاحن. وتابع :"بنخدم الزراعة ونزرع صح، وأن شاء الله الإنتاجية تكون أفضل هذا العام".

إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام

ومن جانبه قال المهندس وليد الشوادفي أخصائي القمح بمديرية الزراعة بالشرقية، تعد محافظة الشرقية من المحافظات الاولي على مستوى الجمهورية من حيث مساحة القمح المنزرعة كل عام، وكذلك الكميات الموردة. مشيرا إلى أن الكمية الموردة من القمح العام الماضي نحو 650 ألف طن.

وتابع خلال تصريحات لـ«الوطن» المساحة التي تم زراعتها هذا العام من القمح بلغت 380 ألف فدان، موزعة على جميع القرى والنوع في مراكز المحافظة، لافتا إلى أن محصول القمح بالنسبة للمزارع الشرقاوي مهم جدا لانه محصول استراتيجي.

وأضاف: «الأصناف المنزرعة في المحافظة جيزة 171، مصر 3، سخا 95، وهذه الأصناف موصي بها من قبل وزارة الزراعة ومقاومة للأمراض وخاصة مرض الصدأ الأصفر».

أنشطة مديرية الزراعة لدعم المزارعين

وأوضح أن مديرية الزراعة تنفذ العديد من الأنشطة التي تهدف إلى دعم المزارعين ومنها الحقول الإرشادية، حيث يتم البدء مع المزارع قبل زراعة المحصول بشهر وتحديدا خلال شهر أكتوبر، ويتم تنظيم ندوات موسعة للتعريف بالأصناف المنزرعة وطرق الزراعة الحديثة.

وأشار إلى أنه خلال موسم الزراعة في منتصف شهر نوفمبر يتم توزيع التقاوي على المزارعين، ومتابعة زراعة الحقول الإرشادية العادية وطرق الزراعة وتوفير السطرات، وبعد إتمام الزراعة والانبات يتم تنظيم ندوات حقلية على رأس الحقول الزراعية، عبارة عن تجمع من المزارعين ويتم تحديد هذه الندوات طبقا لاحتياجات كل مركز، وفي خلال شهر مارس وإبريل يتم عقد ايام حقل، حيث تكون أكتملت السنابل، ويتم تعريف المزارع بأهمية تطبيق المعاملات الزراعية في الحقل الإرشادي، ثم يتم عمل أيام حصاد.

وأضاف، متوقع زيادة الإنتاجية هذا العام، وتتجاوز الإنتاجية 24 إردب للفدان في العديد من الحقول، لافتا إلى أن متوسط الإنتاجية العام الماضي بلغت 20 إردب للفدان وفي بعض الحقول الإرشادية وصلت ل 26 و 28 للأردب واعلى إنتاجية وصلت إلى 30 إردب للفدان لدى مزارع في كفر صقر وتم تكريمه من وزير الزراعة.