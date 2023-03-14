مواعيد إغلاق المحال والمقاهي والمطاعم في رمضان.. الدليفري استثناء  

يهتم المواطنون بمعرفة مواعيد غلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، في شهر رمضان الكريم، وفي اجتماعه صباح اليوم، وافق مجلس الوزراء على قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بشأن مواعيد تشغيل المحلات العامة خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر المبارك لعام 1444 هجريًا 2023 ميلادية.

مواعيد إغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم

ووفقا لقرارمجلس الوزراء، تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان، وإجازة عيد الفطر لهذا العام 1444 هجريا، يوميا الساعة الثانية صباحا.

وأوضح القرار استمرار خدمة «التيك أواي»، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والمقاهي.

مواعيد إغلاق الورش ومحطات الوقود

كما تلتزم الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

مواعيد إغلاق محال البقالة والسوبر ماركت

ونص مشروع القرار على ألا تخضع محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران لهذا القرار، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحلات مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات، ومحلات الدواجن، وأسواق الجملة، والصيدليات.

بداية تنفيذ مواعيد رمضان

ويجرى بدء العمل بهذه المواعيد، اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 22/3/2023، وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.