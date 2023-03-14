الدفاع الروسية: إسقاط طائرة حربية أوكرانية في دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلة روسية أسقطت طائرة حربية أوكرانية من طراز «ميج-29» بالقرب من منطقة كراسنوارميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

الدفاع الروسية: الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 75 جنديا

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليوم أن الجيش الأوكراني خسر ما يصل إلى 75 جنديا على محور كوبيانسك، وأكثر من 95 جنديا على محور كراسني ليمان، و150 آخرين على محور دونيتسك، إضافة إلى نحو 60 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه و40 على محور خيرسون.

وبين المعدات العسكرية التي دمرتها القوات الروسية على المحاور المذكورة خلال اليوم الماضي 3 دبابات، و7 مدافع ذاتية الدفع «غفوزديكا» واثنان من مدافع М777 أمريكية الصنع، واثنان من مدافع هاوتزر «أكاتسيا»، واثنان من مدافع هاوتزر D-20، وواحد من طراز D-30، ومدفعان مضادات للدبابات «أم تي-12»، إضافة إلى عدد من المدرعات والمركبات العسكرية الأخرى.