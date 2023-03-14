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كم يدفع بنك مصر على وديعة الـ 3 أشهر في شهر مارس 2023؟

كتب:

منة العشماوي
07:12 م | الثلاثاء 14 مارس 2023
أسعار الفائدة على ودائع بنك مصر

أسعار الفائدة على ودائع بنك مصر

كشف بنك مصر أسعار الفائدة على الودائع لأكثر من شريحة، ومدة، ومن بينها وديعة الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر، وهو ما نرصد تفاصيلها في السطور التالية.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك مصر لشهر مارس 2023، على وديعة الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر، يحصل صاحب الوديعة من 500 جنيه إلى مليون جنيه، على عائد 6.625%، والأكثر من مليون إلى 3 ملايين جنيه 6.75%.

أسعار الفائدة على وديعة الـ3 أشهر والأقل من 6 أشهر

ويحصل صاحب الوديعة الأكثر من 2 مليون إلى 5 مليون جنيه على عائد 6.875%، والأكثر من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه يكون 7.00%.

ودائع بنك مصر

ويتيح بنك مصر ودائع بداية من الأسبوع وحتى الـ7 سنوات، بعوائد مختلفة ومبالغ الوديعة بداية من ألف جنيه، و500 جنيه حسب المدة وحتى 10 مليون جنيه، إذ إن يختار العميل ما يناسبه.

يُذكر أنَّ  في مطلع فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع 16.25% والإقراض 17.25%.    

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بقلم منة العشماوي