محافظ قنا يوجه بتذليل التحديات لتنفيذ المشروعات القومية

ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة معدلات الأداء بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2022 - 2023، بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتي تم وضعها بما يتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، بهدف تحقيق التنمية في مختلف القطاعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الخطة الاستثمارية في محافظة قنا

ووجه محافظ قنا خلال الاجتماع، بضرورة تكثيف الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية التي خصصتها الدولة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، في مجالات رصف ورفع كفاءة الطرق والإنارة وتبطين الترع ومنظومة النظافة وخدمات المرور والحماية المدنية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واقامة أسواق حضرية وتطوير المواقف وأعمال التجميل، والتي ينعكس أثرها بالإيجاب على مستوى وجودة حياة المواطنين وشعورهم بالرضا عما تبذله الدولة من جهود في توفير أقصى درجات الراحة لهم.

كما شدد «الداودي» على سرعة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية، طبقا للجداول الزمنية المقررة، ورفع معدلات الأداء ومتابعة التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد لإنهاء تلك المشروعات، مع إعداد تقارير وافية بما تم تنفيذه في الخطة والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية المطلوبة ومحاسبة كل من يتخاذل في تنفيذ الخطط المقررة، تمهيدا لدخول تلك المشروعات الخدمة واستفادة المواطنين منها، مؤكدا على استمرار الاجتماعات الدورية لضمان المضي قدما في معدلات التنفيذ.

المشروعات التنموية

وأكد المحافظ على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات ذات النفع العام، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، موجها الشكر للأجهزة التنفيذية على جهودها المتواصلة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة في كافة القطاعات، والتي ساهمت في تحقيق معدلات نجاح غير مسبوقة، وأصبحت محل إشادة من الجميع بفضل كفاءه الجهاز التنفيذي في تحقيق أداء متميز انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.