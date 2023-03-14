تعيين حجاجي منصور مديرا تنفيذيا لمستشفيات قنا الجامعية

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزراي رقم (443) بتعيين الدكتور حجاجي منصور، مدرس الأمراض الصدرية بطب قنا، مديراً تنفيذياً لمستشفيات قنا الجامعية لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

التعيين لمدة 3 سنوات

صرح بذلك الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، موضحًا أنه تم ترشيح «منصور» نظراً لدوره في الإدارة الفعالة للمستشفيات الجامعية خلال الفترة الماضية ولما يملكه من رؤية لتطوير العمل بها وفقاً لرؤية وضاحة تهدف في الاساس الى تحسين الخدمة الطبية المقدمة لأبناء اقليم جنوب الصعيد، مشيرا إلى أنه صدر قرار بتعينه لمدة 3 سنوات.