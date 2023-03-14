«النيل للأخبار» تعرض تقريرا عن إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي في عام «فيديو»

يحتفل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بمرور عام على إطلاقه في الـ 13 من مارس 2022 بقائمة طويلة من الإنجازات. واستعرضت قناة «النيل للأخبار» أبرز هذه الإنجازات عبر جراف بعنوان «إنجازات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عام».

وأشارت القناة إلى أول الإنجازات المتمثلة في تأسيس قاعدة بيانات شاملة بمساعدة الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، إضافة إلى النجاح في ضم 32 كيانًا تنمويًا وخدميًا من رواد العمل المجتمعي في مصر تحت مظلة واحدة بإجمالي 250 ألف متطوع.

دعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية

كما سردت الإنجازات كدعم 25 مليون مواطن بمساعدات غذائية واستقبال 5 ملايين مواطن في مستشفيات ومراكز طبية مملوكة لأعضاء التحالف الوطني، إضافة لإنفاق 12 مليار جنيه خلال 10 أشهر لمساعدة 30 مليون مواطن بمتوسط تكلفة الخدمة المقدمة للفرد 400 جنيه وللأسرة 2000 جنيه.

وعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على توفير 39500 فرصة عمل من خلال مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة مشروعات رؤوس الماشية، إضافة إلى إطلاق مبادرة «ازرع» لدعم ملف الزراعة وتحسين أحوال صغار الفلاحين ودعمهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

قوافل ستر وعافية

ولفتت إلى الإنجازات بإطلاق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قوافل ستر وعافية التي أصبحت أكبر حدث جماهيري يتم تنفيذه في القرى المصرية وإنشاء غرفة عمليات لتلقي الطلبات العاجلة.

وأشار إلى دمج ربع مليون شاب من المتطوعين في أنشطة التحالف في نجاح كبير لسياسة تشجيع الشباب على الإنضمام للنشاط التطوعي، إضافة إلى إطلاق أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر «كتف في كتف»، لتقديم 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأكثر إحتياجًا بجميع محافظات الجمهورية.