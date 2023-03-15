متوسط تأخيرات القطارات اليوم.. وتفاصيل إضافة عربات تهوية ديناميكية

كشفت هيئة السكة الحديد، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس الجاري، موضحة متوسط تأخيرات أن خط القاهرة – الإسكندرية 30 دقيقة، وخط القاهرة – أسيوط 60 دقيقة، وخط أسيوط – أسوان 60 دقيقة، وخط طنطا – المنصورة- دمياط 45 دقيقة، وخط بنها – بورسعيد 90 دقيقة، فضلاً عن خط قليوب – شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة 45 دقيقة.

إضافة قطارات تهوية ديناميكية

يذكر أن الهيئة أعلنت في بيان سابق لها، عن تعديل تركيب قطارات 142 / 1111 / 1110 / 141 اكسبريس القاهرة / الفيوم والعكس لتكون بإضافة قطارات تهوية ديناميكية بدلاً من تحيا مصر وبنفس جداولهم الحالية وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 15 / 3 / 2023.

كما قررت تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس بإضافة عربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر وذلك إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 20 23بتركيب عدد 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية.

تعديل بعض مواعيد القطارات

وأشارت إلى أنها، قررت تعديل بعض مواعيد القطارات علي بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان الكريم ابتداءً من يوم الخميس 23/3/2023 مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم، كما وجه رئيس الهيئة بالتواجد التام والمستمر لقيادات الهيئة لمتابعة التشغيل والإشراف على غرفة العمليات لمتابعة حركة القطارات على جميع الخطوط، وتجهيز القطارات تجهيزا جيداً ونظافة العربات ودورات المياة قبل خروجها من الورش وكذلك التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة للقطارات والمتابعة الجيدة.