تعديل تركيب قطارات على خط «القاهرة - الفيوم» بإضافة عربات تهوية ديناميكية

أعلنت هيئة السكك الحديدية، تعديل تركيب قطارات 142 - 1111 - 1110 - 141 أكسبريس «القاهرة / الفيوم» والعكس، بإضافة قطارات تهوية ديناميكية بدلا من تحيا مصر، وبنفس جداولهم الحالية، اعتبارا من الغد.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أنّ ذلك يأتي في إطار التطوير والتحديث والاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور إتاحتها لتقديم أفضل خدمة لجمهور قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مؤكدة أنّها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

إضافة عربات تهوية ديناميكية للقطارات

ولفتت الهيئة، إلى تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية والعكس، بإضافة عربات تهوية ديناميكية بدلا من عربات تحيا مصر، اعتبارا من أمس، بتركيب 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية لقطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية، وقطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية، وبنفس جدوله الحالي، وقطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي، وقطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدوله الحالي.