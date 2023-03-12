كشفت هيئة السكك الحديدية عن أسعار تذاكر القطارات المكيفة على خط القاهرة - إسكندرية قبل رمضان 2023، موضحة أنه يجر حالياً الاستعداد الجيد لشهر رمضان من خلال إجراء الصيانات الشاملة لمختلف القطارات، لافته إلى أنه تقرير تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة - إسكندرية وخط المنصورة.

وجاءت أسعار تذاكر القطارات المكيفة على خط القاهرة - إسكندرية، عبر الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي:

أسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة:

- القاهرة بنها أول مكيف كاملة: 35 جنيها.

- القاهرة بنها أولى مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة قويسنا أولى مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة قويسنا أولى مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة بركة السبع أولى مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة بركة السبع أولى مكيف نصف: 35 جنيها.

- القاهرة طنطا أولى مكيف كاملة: 45 جنيها.

- القاهرة طنطا أولى مكيف نصف: 35 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود أولى مكيف كاملة: 50 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود أولى مكيف نصف: 40 جنيها.

- القاهرة دمنهور أولى مكيف كاملة: 60 جنيها.

- القاهرة دمنهور أولى مكيف نصف: 45 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر أولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر أولى مكيف نصف: 55 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية أولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية أولى مكيف نصف: 55 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية خط القاهرة - إسكندرية

- القاهرة بنها ثانية مكيف كاملة: 25 جنيها.

- القاهرة بنها ثانية مكيف نصف: 25 جنيها.

- القاهرة قويسنا ثانية مكيف: 30 جنيها.

- القاهرة قويسنا ثانية مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة بركة السبع ثانية مكيف كاملة: 30 جنيها.

- القاهرة بركة السبع ثانية مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة طنطا ثانية مكيف كاملة: 35 جنيها.

- القاهرة طنطا ثانية مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود ثانية مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود ثانية مكيف نصف: 35 جنيها.

- القاهرة دمنهور ثانية مكيف كاملة: 45 جنيها.

- القاهرة دمنهور ثانية مكيف نصف: 40 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر ثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر ثانية مكيف نصف: 50 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية ثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية ثانية مكيف نصف: 50 جنيها.