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 أسعار تذاكر القطارات المكيفة على خط «القاهرة - إسكندرية» قبل رمضان 2023

كتب:

كريم روماني
02:20 م | الأحد 12 مارس 2023
حركة القطارات- صورة أرشيفية

حركة القطارات- صورة أرشيفية

كشفت هيئة السكك الحديدية عن أسعار تذاكر القطارات المكيفة على خط القاهرة - إسكندرية قبل رمضان 2023، موضحة أنه يجر حالياً الاستعداد الجيد لشهر رمضان من خلال إجراء الصيانات الشاملة لمختلف القطارات، لافته إلى أنه تقرير تعديل مواعيد بعض القطارات على خط القاهرة - إسكندرية وخط المنصورة.

وجاءت أسعار تذاكر القطارات المكيفة على خط القاهرة - إسكندرية، عبر الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية، وهو ما ترصده «الوطن» في التقرير التالي:

أسعار تذاكر القطارات من محطة القاهرة:

- القاهرة بنها أول مكيف كاملة: 35 جنيها.

- القاهرة بنها أولى مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة قويسنا أولى مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة قويسنا أولى مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة بركة السبع أولى مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة بركة السبع أولى مكيف نصف: 35 جنيها.

- القاهرة طنطا أولى مكيف كاملة: 45 جنيها.

- القاهرة طنطا أولى مكيف نصف: 35 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود أولى مكيف كاملة: 50 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود أولى مكيف نصف: 40 جنيها.

- القاهرة دمنهور أولى مكيف كاملة: 60 جنيها.

- القاهرة دمنهور أولى مكيف نصف: 45 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر أولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر أولى مكيف نصف: 55 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية أولى مكيف كاملة: 70 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية أولى مكيف نصف: 55 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية خط القاهرة - إسكندرية 

 - القاهرة بنها ثانية مكيف كاملة: 25 جنيها.

- القاهرة بنها ثانية مكيف نصف: 25 جنيها.

- القاهرة قويسنا ثانية مكيف: 30 جنيها.

- القاهرة قويسنا ثانية مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة بركة السبع ثانية مكيف كاملة: 30 جنيها.

- القاهرة بركة السبع ثانية مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة طنطا ثانية مكيف كاملة: 35 جنيها.

- القاهرة طنطا ثانية مكيف نصف: 30 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود ثانية مكيف كاملة: 40 جنيها.

- القاهرة إتاي البارود ثانية مكيف نصف: 35 جنيها.

- القاهرة دمنهور ثانية مكيف كاملة: 45 جنيها.

- القاهرة دمنهور ثانية مكيف نصف: 40 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر ثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

- القاهرة سيدي جابر ثانية مكيف نصف: 50 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية ثانية مكيف كاملة: 55 جنيها.

- القاهرة الإسكندرية ثانية مكيف نصف: 50 جنيها.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.