مواعيد القطارات في شهر رمضان 2023 «القاهرة- الإسكندرية» ذهاب وعودة

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية، مواعيد القطارات في شهر رمضان 2023، موضحة أنه بالانتهاء من خطة التطوير زادت الطاقة الاستيعابية لعدد القطارات ليصل عدد الركاب إلى 54 مليون راكب بدلاً من 36 سنويا.

ويستقل العديد من المواطنين يوميا كل خطوط السكك الحديدة من مختلف الأماكن والمحافظات، توفيرا للوقت من جهة، وتخفيف الأعباء المادية من جهة أخرى، خاصة وأن تكلفة السفر بالقطار أقل من المواصلات.

مواعيد القطارات في شهر رمضان 2023

تستعرض «الوطن»، خلال السطور القادمة، مواعيد القطارات في شهر رمضان 2023، وفقا للهيئة القومية للسكك الحديدية، استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

مواعيد قيام القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / الإسكندرية

تشمل مواعيد القطارات في رمضان 2023 الآتي:

- قيام قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية: الساعة 19:00.

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية/ القاهرة: الساعة 7:00.

- كما تشمل أيضاً قيام قطار 906 VIP الإسكندرية/ القاهرة: الساعة 7:30.

- قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة: الساعة 15:00.

بدلا من الساعة 18:00 يصل القاهرة: الساعة 17:50.

- قيام قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:45.

- قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية/ القاهرة الساعة 5:10.

مواعيد وصول القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / الإسكندرية

- قطار 921 VIP القاهرة / الإسكندرية يصل الإسكندرية الساعة 21:40

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة 9:35

- قطار 906 VIP الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة 10:05

- قطار 928 VIP الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة الساعة 17:50

- قطار 3008 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة 8:30

- قطار 8 روسى تهوية الإسكندرية / القاهرة يصل القاهرة الساعة 9:15

مواعيد قيام القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / طنطا / المنصورة:- قيام قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة الساعة 5:35.

- قيام قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة الساعة 16:50.

- قيام قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة الساعة 15:35.

- قيام قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة الساعة 6:35.

مواعيد وصول القطارات في رمضان 2023 على خط القاهرة / طنطا / المنصورة

- قطار 948 سياحي المنصورة / القاهرة يصل القاهرة الساعة 8:20.

- قطار 65 ركاب طنطا / المنصورة يصل المنصورة الساعة 18:20.

- قطار 1915 سياحي شبرا الخيمة / المنصورة يصل المنصورة الساعة 17:50.

- قطار 1914 سياحي المنصورة /شبرا الخيمة يصل شبرا الخيمة 8:45.