نائب محافظ البحيرة تهدي محمود مسلم درع محافظة البحيرة خلال زيارة مدينة رشيد

واصلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ووفد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمود مسلم، جولتهم الميدانية لتفقد عدد من المعالم السياحية والأثرية بمدينة رشيد.

جولة تفقدية لوفد لجنة الثقافة والآثار والسياحة

وتابع الوفد عرض فلكلور لفرقة البحيرة للفنون الشعبية بمنطقة مرسى الحرية، تم خلاله تقديم عدد من الأغاني والاستعراضات الفنية والتراثية الخاصة برشيد.

وتفقدوا معارض الصناعات اليدوية «السجاد - الجريد - الخزف - قرن الجاموس - الكليم - مجموعة من اللوحات الفنية - معرض لمنتجات ذوي الهمم - المشغولات النحاسية والمعدنية».

وخلال الجولة تم زيارة منزل «الأمصیلي وطاحونة أبو شاهين»، واستمعوا لشرح تفصيلي من مدير متحف رشيد، الذي استعرض مكونات المنزل ومشتملات كل طابق والظروف التاريخية التي عاصرت إنشاءه، كما تم استعراض جهود ترميم المسجد المحلي ودفع العمل به بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في وزارتي السياحة والآثار والثقافة.

وأعرب الدكتور محمود مسلم وأعضاء اللجنة عن سعادتهم وإعجابهم الشديد بالمعالم السياحية والأثرية التي قاموا بزيارتها بمدينة رشيد، وأكدوا عراقة تاريخها وتنوع ثقافتها ومستقبلها الكبير على خارطة السياحة المحلية والعالمية لما تملكه من مقومات تاريخية وقدرات مطورة فى بنيتها التحتية.

تقديم كافة أوجه الدعم لدفع العمل بالمناطق السياحية برشيد

وتعهد الوفد بتقديم أوجه الدعم لدفع العمل بالمناطق السياحية والأثرية نظرا لما تملكه رشيد من مقومات سياحية عريقة وفريدة وواعدة، وفي نهاية الجولة قدمت نائب محافظ البحيرة، درع المحافظة لرئيس اللجنة تقديرا لدور اللجنة فى العمل على دعم المناطق السياحية والأثرية ودفع العمل بها لتتبوأ مكانتها التاريخية.

كما قدم رئيس اللجنة الدكتور محمود مسلم، درع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ للدكتورة نهال بلبع، تقديرًا لجهودها التنموية الكبيرة فى كافة القطاعات بالمحافظة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.