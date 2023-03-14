«الأرصاد» تحذر من طقس الساعات المقبلة.. سحب ركامية وسقوط أمطار رعدية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، من طقس الساعات المقبلة، وطالبتهم بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة التي شهدته البلاد، الفترة الماضية، والتخفيف من ملابسهم ما يعرضهم لنزلات البرد والإصابة بالإنفلونزا.

الأرصاد تحذر من الطقس

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية، من غطاء سحابي من السحب الرعدية، وهو ما يؤثر على سيناء وخليج العقبة ويصاحبه سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا مع استمرار السحب الركامية الممطرة على طول السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، ومناطق من شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان لها، محذرة من حالة الطقس، أنه من المتوقع تجدد الأمطار على مناطق من القاهرة وجنوب الوجه البحري، خلال الفترة القليلة المقبلة.

صور الأقمار الصناعية

كما أوضحت هيئة الأرصاد، أنّ آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط متفاوتة الشدة، ومن المتوقع أن تشمل مناطق متفرقة من المحافظة مع الوقت.