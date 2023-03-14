الطقس السيئ يغلق 3 مواني في مصر بسبب اضطراب حركة الملاحة

تسببت حالة الطقس اليوم في مصر، في إغلاق 3 مواني حتى الآن إذ أشارت آخر صورة للأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من جنوب القاهرة الكبرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والتي من المتوقع أن تشمل مناطق متفرقة من محافظة القاهرة، ومحافظات أخرى.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار السحب الممطرة على سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري.

إغلاق ميناء الغردقة البحري

في محافظة البحر الأحمر، أعلنت هيئة الموانئ، إغلاق ميناء الغردقة البحري، وإيقاف حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجومائية، إذ ازدادت شدة الرياح لتبلغ نحو 30 عقدة شمالية غربية، كما ارتفعت أمواج البحر إلى 4 أمتار، بينما سادت حركة اضطراب شديدة على البحر.

وشمل القرار الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح، والممتلكات الخاصة والعامة، فيما تم إتخاذ تدابير احترازية للتأكد من سلامة العلامات الملاحية، وتفعيل غرف العمليات لمتابعة حالة الطقس مع هيئة الأرصاد.

إغلاق ميناء شرم الشيخ

كما أعلنت هيئة الموانئ أيضًا إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء، بسبب سوء الأحوال الجوية، وشمل القرار إيقاف حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية، لحين تحسن الأحوال الجومائية، وانتهاء اضطراب البحر والأمواج، وانخفاض شدة الرياح.

إغلاق ميناء نويبع

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري، بسبب سوء الأحوال الجوية، التي شهدتها المحافظة، حيث بلغت شدة الرياح نحو 25 عقدة جنوبية، وارتفعت الأمواج إلى 4 أمتار، فضلًا عن اضطراب حركة البحر.

اتخاذ التدابير الاحترازية

وأوضح بيان للهيئة، أنّه جرى إتخاذ كافة التدابير الاحترازية، للتأكد من سلامة العلامات الملاحية في المواني سواء المداخل أو المخارج، فضلًا عن المتابعة مع الأرصاد الجوية للأحوال الجومائية والمناخية.

تفعيل غرف العمليات

وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، بتفعيل غرف عمليات المواني والمتابعة المستمرة تجنبًا لوقوع أي مخاطر، مشددًا على ضرورة منع الأنشطة البحرية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.