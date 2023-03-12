«الأرصاد» تحذر من حالة الطقس غدا.. عاصفة رملية وأمطار رعدية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، إذ تشهد الأجواء أمطار خفيفة إلى متوسطة، وقد تكون رعدية في بعض الأحيان، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري، وتغزر أحيانا على السلوم ومطروح، على فترات متقطعة.

تحذير الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدا

وحذرت الأرصاد من حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة، إذ تشهد فرص أمطار خفيفة ليلاً على مناطق من جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبري، ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة «عاصفة رملية» على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

طقس مائل للحرارة غدا ومعتدل على بعض المناطق

وأوضحت أنه يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالآتي:

- القاهرة 27 - 16

- العاصمة الإدارية 27 - 15

- أكتوبر 27 - 15

- بنها 27 - 15

- دمنهور 25 - 14

- وادي النطرون 25 - 14

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 27 - 16

- الزقازيق 25 - 15

- شبين الكوم 25 - 15

- طنطا 25 - 15

- دمياط 24 - 14

- بورسعيد 24 - 15

- الإسماعيلية 27 - 12

- السويس 25 - 14

- العريش 25 - 14

- رفح 25 - 14

- رأس سدر 23 - 13

- نخل 25 - 04

- كاترين 22 - 06

- الطور 26 - 14

- طابا 26 - 14

- شرم الشيخ 29 - 18

- الإسكندرية 23 - 13

- العلمين الجديدة 23 - 13

- مطروح 21 - 12

- السلوم 24 - 10

- سيوة 26 - 12

- رأس غارب 29 - 15

- الغردقة 30 - 16

- سفاجا 29 - 15

- مرسى علم 29 - 15

- شلاتين 30 - 15

- حلايب 27 - 16

- أبو رماد 29 - 16

- رأس حدربة 29 - 16

- الفيوم 29 - 11

- بني سويف 29 - 11

- المنيا 29 - 11

- أسيوط 29 - 12

- سوهاج 29 - 13

- قنا 30 - 13

- الأقصر 30 - 13

- أسوان 30 - 14

- الوادي الجديد 30 - 11

- أبو سمبل 29 - 14